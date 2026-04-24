Hubertz will
Vermischtes
2 Min.Lesezeit

Hubertz will “Energiekostenbremse” im neuen Heizungsgesetz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat ihre Forderung nach mehr Mieterschutz in der Reform des sogenannten “Heizungsgesetzes”, das künftig Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) heißen soll, mit der Gefahr steigender Energiekosten begründet.

Neue Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Angenommen, ein Vermieter entscheidet sich für eine neue Gas- oder Ölheizung, was nach dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz grundsätzlich erlaubt sein wird, dann könnten wegen steigender Brennstoffpreise im Laufe der Jahre die Wärmekosten erheblich ansteigen”, sagte sie der “Welt am Sonntag”. “Weil Mieter auf diese Einbauentscheidung nicht einwirken können, halte ich es für richtig, dass auch Vermieter an einem Kostenanstieg beteiligt werden.”

Die aktuell geopolitisch bedingt hohen Gas- und Ölpreise würden den Effekt eines künftig steigenden CO2-Preises bereits übertreffen. Hinzu komme die “Biotreppe”, die im Eckpunktepapier der schwarz-roten Koalition im Februar beschlossen worden war: Neu eingebaute Gas- oder Ölheizungen sollen demnach durch einen schrittweise wachsenden Öko-Anteil klimafreundlicher werden. “Wenn wir künftig mehr Biogas oder Bioöl brauchen – im Verkehr und im Gebäudesektor – und dieser Markt erst einmal hochlaufen muss, ist absehbar, dass die Preise steigen”, sagte Hubertz.

Ein Kabinettsentwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes soll am kommenden Mittwoch vorliegen. Nach Modellrechnungen des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI könnte sich durch die geplante Reform des Heizungsgesetzes für Mieter über den Zeitraum von 2027 bis 2045 eine zusätzliche Belastung von rund 18.600 Euro ergeben, wenn weiterhin mit Gas geheizt wird und die Mieter alleine die Kosten tragen müssen.

Auch bei Fernwärme drohten überhöhte Preise für Verbraucher. “Deshalb arbeiten wir an einem neuen Rechtsrahmen für die Fernwärme”, sagte Hubertz. “Es kann nicht sein, dass ein Anschlusszwang zu Mondpreisen erfolgt, man also erst einmal tausende Euro zahlen muss, um überhaupt ranzukommen, und dann einer Preisbildung ausgeliefert ist, die man nicht in der Hand hat.”

Die durch den Irankrieg bedingte Rohstoffknappheit lasse auch die Preise von Baumaterial wieder ansteigen. “Kostenanstiege wie jetzt wieder bei einzelnen Produkten wie Bitumen sind ein Problem, aber die Baukosten sind insgesamt zu hoch, das Tempo zu gering”, sagte Hubertz. “Die Baukosten wollen wir zum Beispiel mit dem Gebäudetyp E adressieren.”

Gemeinsam mit dem Justizministerium sei ein Eckpunktepapier für einen “Gebäudetyp-E-Vertrag” im Bürgerlichen Gesetzbuch erarbeitet worden, “der die Leistungspflichten der Auftragnehmer mit den Bauordnungen der Länder verknüpft und lediglich die Realisierung eines einfachen Standards verlangt”. Damit würden sich “zehn bis 20 Prozent der Baukosten” einsparen lassen. Einen Referentenentwurf solle es bis zum Sommer geben.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2026

0
Hier lesen Sie Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Fahrradfahrer in Augsburg schwer verletzt: Unfall durch geöffnete Autotür in Lechhausen

0
Augsburg - Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam...
FC Augsburg

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.
Bayerisches Landeskriminalamt

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

0
Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft...