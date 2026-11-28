Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) bekräftigt vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen im Land Berlin die Absicht der Bundesregierung, die Hürden für eine mögliche Vergesellschaftung zu erhöhen. Das Instrument als solches will sie aber nicht abschaffen. „Vor einer möglichen Vergesellschaftung müssen andere Maßnahmen ausgeschöpft sein“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) in Bezug auf das geplante bundesweite „Investitionsschutzgesetz“. Allerdings stehe die Vergesellschaftung in Artikel 15 des Grundgesetzes „ganz klar drin“, betonte die Ministerin. „Dafür hat die Sozialdemokratie, dafür haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes hart gekämpft.“ Zu Enteignungen nach Artikel 14 komme es ohnehin tagein, tagaus für den Bau von Straßen oder Bahnstrecken. Die Vergesellschaftung ganzer Sektoren sei allerdings ein Novum.

Zugleich mahnte die Ministerin, die Debatte in der Hauptstadt nicht zu ignorieren. „Wir müssen schon auch ernst nehmen, dass die Mehrheit der Berliner in einem Volksentscheid gesagt hat, wir wollen vergesellschaften“, sagte sie. „Dahinter stehen eine berechtigte Angst und eine reale Not.“ Die Antwort auf diese Fragen finde sie in der Vergesellschaftung allerdings nicht. „Wenn nur der Eigentümer im Grundbuch wechselt, ist noch keine einzige weitere Wohnung geschaffen. Mit den Milliardenbeträgen, die das Land Berlin dafür ausgeben müsste, könnte man ganze Stadtteile neu bauen. Das fände ich sinnvoller.“

Das Verhalten ihrer Berliner Parteifreunde, die in einem Sondierungspapier die geplante Vergesellschaftung im Grundsatz akzeptiert haben, wollte die SPD-Politikerin allerdings nicht kommentieren. „Es ist nie ratsam, wenn man sich aus der Bundespolitik mit Ratschlägen zur Landespolitik einbringt“, sagte sie dazu nur. „Ich habe volles Vertrauen in unseren Berliner Parteivorsitzenden Steffen Krach, dass er die richtigen Entscheidungen trifft.“

Auf das geplante „Investitionsschutzgesetz“ hatten sich die Koalitionspartner im Bund schon vor der Sommerpause verständigt. Das Gesetz soll Hubertz zusammen mit Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erarbeiten. In den vergangenen Wochen waren bereits Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit eines vollständigen Vergesellschaftungsverbots laut geworden, da das Grundgesetz eine solche Möglichkeit ausdrücklich vorsieht. Eine Verfassungsänderung wäre nur mithilfe der Linkspartei möglich, die eine Vergesellschaftung allerdings befürwortet, oder mit den Stimmen der in Teilen rechtsextremistischen AfD.

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