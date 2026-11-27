Die SPD will die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren beibehalten. Damit stellt sich die Partei gegen eine entsprechende Empfehlung der Alterssicherungskommission.

Das kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Annika Klose an. Die Partei habe sich im Parteivorstand und in den zuständigen Gremien der Bundestagsfraktion gegen eine Abschaffung entschieden, sagte Klose. Sie ist Sprecherin der SPD-Fraktion für Arbeit und Soziales.

Klose: Empfehlungen müssen politisch diskutiert werden

Klose betonte, Empfehlungen einer Kommission dürften in einer Demokratie weiter politisch diskutiert werden. Politiker seien gut beraten, klare Rückmeldungen aus der Bevölkerung und den Ländern nicht zu übergehen.

Von den insgesamt 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission seien 30 geeint. Bei drei Punkten werde noch politisch gerungen. Klose gehörte als eine von drei Koalitionspolitikern dem Gremium an.

Auch Union stellt Kommissionsempfehlungen infrage

Auch die Union stelle Empfehlungen der Kommission infrage, sagte Klose. Dazu zählten die Abschaffung der Minijobs und die Empfehlung, die Abschläge in ihrer derzeitigen Höhe beizubehalten. Zudem forderten inzwischen vier Ministerpräsidenten aus der Union, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren zu erhalten.

Klose zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass eine Rentenreform beschlossen werden könne, die große Teile der Kommissionsempfehlungen umsetzt. An der Suche nach einem Kompromiss wolle sie sich weiterhin konstruktiv beteiligen.

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