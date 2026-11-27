Bei einem Zusammenstoß auf der B12 kurz nach dem Ortsausgang Kempten sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Eine 57-jährige Beifahrerin erlitt schwere, der 63-jährige Fahrer leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Fahrtrichtung Wildpoldsried. Ein 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte auf Höhe einer Haltebucht verbotswidrig wenden und missachtete dabei einen nachfolgenden Pkw. Dessen Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

B12 rund 90 Minuten gesperrt

Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 7.000 Euro, am Kleintransporter von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren Kempten und Lenzfried unterstützten mit 20 Einsatzkräften bei der Abbindung auslaufender Betriebsstoffe und der Verkehrslenkung. Die B12 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 90 Minuten vollständig gesperrt. Den 58-jährigen Fahrer des Kleintransporters erwartet unter anderem eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

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