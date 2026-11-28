Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, rechnet erst im weiteren Verlauf des kommenden Jahres mit einer spürbaren wirtschaftlichen Erholung. Bis diese bei den Beschäftigten ankomme, werde es noch länger dauern, sagte Nahles den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgabe). „Vor Sommer oder Frühherbst wird sich der Arbeitsmarkt kaum verändern.“

Selbst wenn sich im Frühjahr ein wirtschaftlicher Aufschwung verstetige, komme dieser erst mit Verzögerung bei den Beschäftigten an. Immerhin gebe es durch die Sonderinvestitionen eine leichte Erholung im Bausektor, so Nahles. „Wie nachhaltig der ist, wird sich zeigen.“

Trotz der schwachen Konjunktur bleibe der Fachkräftemangel ein großes Problem, erklärte sie. „Der Kipppunkt ist erreicht. Erstmals haben wir keinen Aufwuchs bei den derzeit rund 34 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten“, sagte Nahles. In fünf Jahren würden die Demografie und der daraus verstärkte Fachkräftemangel das größte Problem auf dem deutschen Arbeitsmarkt sein. Es schieden hochqualifizierte Fachkräfte aus. Auf der anderen Seite habe jeder Fünfte bis 35 Jahre, also 2,9 Millionen Menschen, keine Ausbildung, so Nahles. Um die Lücken zu schließen, brauche Deutschland mehr qualifizierte Zuwanderung.

„Wir haben keinen Mangel an Helfern. Auf eine offene Helferstelle kommen derzeit 13 Arbeitslose. Bei Fachkräften ist das Verhältnis eins zu zwei“, sagte sie. „Wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderung.“ Es gingen zu viele Leute aus Deutschland raus und es kämen zu wenig qualifizierte Fachkräfte rein. Wenn dann Demografie-, Qualifikations- und Branchenprobleme dazukämen, habe man einen toxischen Cocktail, sagte Nahles.

Ein Ansatz könne ihrer Ansicht nach sein, mehr ausgewanderte deutsche Fachkräfte zur Rückkehr zu bewegen. „Die können schonmal Deutsch. Und die Sprachbarriere ist bei der Zuwanderung bisher unser größtes Hindernis“, so Nahles. Das zweitgrößte Hindernis seien zähe und langwierige Anerkennungs- und Qualifikationsverfahren. „Da sind wir in Deutschland nicht modern, nicht digital. Auch das wäre bei rückkehrenden deutschen Fachkräften natürlich einfacher.“

Nahles bedauerte, dass die ursprünglich geplante „Work-and-Stay-Agentur“ offenbar nicht kommen werde. Vorgesehen gewesen sei eine bundesweite Agentur mit einer IT-Plattform, auf der Behörden parallel arbeiten könnten. So ließen sich Verfahren, die bislang Monate dauerten, auf Wochen verkürzen. „Das kommt jetzt aber wohl so nicht, was sehr schade wäre.“ Helfen würde auch ein Booster für Anerkennungsverfahren. Zudem brauche es eine Willkommenskultur, „sodass sich Menschen, die mit ihren Familien kommen, auch wohlfühlen“.

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