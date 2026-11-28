Für IT-Experten wird die Jobsuche in Deutschland schwieriger. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa), über die die „Welt am Sonntag“ berichtet. Insgesamt schrumpfte die Lücke im Zwölf-Monats-Zeitraum zwischen Juli 2025 und Juni 2026 auf 59.967 Stellen, was einem Rückgang um 26,2 Prozent entspricht.

Bei IT-Jobs (zum Beispiel Programmierer) ging die Lücke um 54 Prozent zurück. Gleichzeitig sind laut Kofa jedoch 39,2 Prozent mehr IT-Experten arbeitslos als noch vor einem Jahr. Der Arbeitsmarkt sei deutlich von der konjunkturellen Schwäche der letzten Jahre sowie strukturellen Veränderungen – auch durch sogenannte „Künstliche Intelligenz“ – betroffen, heißt es im Report.

Gerade der Mangel an Fachkräften mit Berufsausbildung oder in handwerklichen Tätigkeiten bremse den Fortschritt bei der Digitalisierung aktuell aus. In der Bauelektrik fehlen laut Kofa 15.100 Fachkräfte, im Bereich elektrische Betriebstechnik rund 11.600. Zudem mangelt es an etwa 9.500 Maschinenbauern, 7.700 Mechatronikern und 2.200 Automatisierungstechnikern. Die Fachkräftelücke ist dabei eine rechnerische Größe, die angibt, wie viele offene Stellen und dazu passend qualifizierte Arbeitslose es grundsätzlich gibt.

Trotz des Rückgangs sieht das Kofa keine Entspannung der Lage. Es handle sich vielmehr um konjunkturelle Effekte. Unternehmen sollten die sinkende Fachkräftelücke nicht als Entwarnung verstehen, so die Ökonomen. Käme es zu einer wirtschaftlichen Erholung und hielten die Trends der vergangenen Jahre an, drohe bis 2029 eine Lücke von bis zu 120.000 Fachkräften.