Vier Tage arbeiten, drei Tage frei: Für viele Beschäftigte klingt das nach einer deutlichen Verbesserung ihres Alltags. Doch kann sich Deutschland eine kürzere Arbeitswoche leisten, und welche Folgen hätte sie für Unternehmen, Arbeitnehmer und die Wirtschaft?

Warum die Diskussion über kürzere Arbeitszeiten an Fahrt gewinnt

Deutschland steht vor einer ungewöhnlichen Situation. Einerseits fehlen in zahlreichen Branchen qualifizierte Arbeitskräfte, andererseits wünschen sich viele Beschäftigte mehr Zeit außerhalb ihres Berufs. Die Vier-Tage-Woche könnte beide Interessen miteinander verbinden, zumindest in bestimmten Bereichen.

Allerdings lässt sich die Diskussion nicht vom wirtschaftlichen Umfeld trennen. Unternehmen müssen steigende Betriebskosten, schwankende Nachfrage und internationale Konkurrenz berücksichtigen. Wer einen wirtschaftskalender verfolgt, erkennt, wie regelmäßig Konjunkturdaten, Inflationszahlen und Zinsentscheidungen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern. Gerade in solchen Zeiten überlegen Arbeitgeber genau, welche Veränderungen sie finanzieren können.

Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um die Anzahl der Arbeitsstunden. Entscheidend ist vielmehr, wie viel innerhalb dieser Zeit tatsächlich erledigt wird.

Vier Tage arbeiten bedeutet nicht automatisch weniger Stunden

Hinter dem Begriff Vier-Tage-Woche verbergen sich unterschiedliche Modelle. Manche Unternehmen verteilen die bisherigen 40 Wochenstunden auf vier längere Arbeitstage. Andere reduzieren die Arbeitszeit beispielsweise auf 32 Stunden, ohne das Gehalt entsprechend zu kürzen.

Für Beschäftigte macht dieser Unterschied viel aus. Wer montags bis donnerstags jeweils zehn Stunden arbeitet, gewinnt zwar einen zusätzlichen freien Tag, muss dafür aber längere Arbeitstage bewältigen. Besonders für Eltern kann das problematisch werden, wenn Kinderbetreuung und Schulzeiten nicht dazu passen.

Eine echte Arbeitszeitverkürzung bei unverändertem Gehalt ist dagegen attraktiver, stellt Arbeitgeber jedoch vor größere Herausforderungen. Schließlich müssen sie die gleichen Aufgaben mit weniger verfügbaren Arbeitsstunden erledigen.

Was Unternehmen durch eine Vier-Tage-Woche gewinnen könnten

Ein kleiner Softwarebetrieb in Hamburg könnte beispielsweise feststellen, dass seine Mitarbeiter freitags ohnehin weniger produktiv sind. Werden Besprechungen reduziert, Arbeitsabläufe vereinfacht und Aufgaben besser verteilt, lassen sich möglicherweise ähnliche Ergebnisse an vier Tagen erzielen.

Auch bei der Personalsuche kann eine kürzere Arbeitswoche helfen. Gerade kleinere Firmen können häufig nicht mit den Gehältern großer Konzerne konkurrieren. Ein zusätzlicher freier Tag wäre eine Möglichkeit, trotzdem interessante Bewerber anzusprechen.

Hinzu kommen mögliche Vorteile durch geringere Fehlzeiten und zufriedenere Mitarbeiter. Wer ausreichend Zeit zur Erholung hat, erscheint möglicherweise konzentrierter bei der Arbeit.

Allerdings funktionieren solche Überlegungen nur, wenn die Arbeitsbelastung nicht einfach auf weniger Tage zusammengedrückt wird. Vier hektische Tage mit ständigem Zeitdruck wären kaum ein Fortschritt.

Warum das Modell nicht überall funktioniert

In einem Büro lassen sich Termine verschieben oder bestimmte Aufgaben automatisieren. In einer Pflegeeinrichtung sieht die Situation anders aus. Patienten benötigen auch freitags Betreuung, und eine Maschine kann nicht sämtliche Aufgaben des Pflegepersonals übernehmen.

Ähnliche Schwierigkeiten entstehen im Einzelhandel, in Restaurants oder bei Handwerksbetrieben. Ein Elektriker, der nur noch vier Tage arbeitet, kann nicht automatisch genauso viele Kunden besuchen wie zuvor.

Wenn Unternehmen zusätzliche Mitarbeiter einstellen müssen, steigen möglicherweise ihre Personalkosten. In Branchen mit ohnehin niedrigen Gewinnmargen kann das schnell problematisch werden.

Deshalb erscheint eine einheitliche gesetzliche Lösung für sämtliche Berufe wenig praktikabel. Unterschiedliche Tätigkeiten benötigen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.

Was die bisherigen Erfahrungen zeigen

In Deutschland haben Unternehmen bereits verschiedene Formen der Vier-Tage-Woche erprobt. Eine wissenschaftlich begleitete Pilotstudie aus dem Jahr 2024 lieferte Hinweise darauf, dass kürzere Arbeitszeiten das Wohlbefinden verbessern können, ohne zwangsläufig die wirtschaftliche Leistung zu beeinträchtigen.

Solche Ergebnisse sind interessant, lassen sich allerdings nicht ohne Weiteres auf die gesamte Wirtschaft übertragen. Unternehmen, die freiwillig an entsprechenden Projekten teilnehmen, sind häufig besonders offen für organisatorische Veränderungen.

Außerdem muss zwischen kurzfristiger Begeisterung und langfristiger Alltagstauglichkeit unterschieden werden. Ein Arbeitsmodell kann während einer mehrmonatigen Testphase gut funktionieren und später dennoch Schwierigkeiten verursachen.

Entscheidend wird deshalb sein, wie sich Produktivität, Kosten und Mitarbeiterzufriedenheit über mehrere Jahre entwickeln.

Welche Rolle Digitalisierung und künstliche Intelligenz spielen

Ein wichtiger Faktor könnte die zunehmende Automatisierung sein. Künstliche Intelligenz übernimmt bereits heute bestimmte administrative Tätigkeiten, erstellt erste Textentwürfe oder unterstützt bei der Auswertung großer Datenmengen.

Dadurch könnten Beschäftigte künftig weniger Zeit für wiederkehrende Aufgaben benötigen. Die gewonnene Zeit ließe sich entweder für zusätzliche Projekte oder für kürzere Arbeitswochen verwenden.

Allerdings profitieren nicht alle Berufe gleichermaßen von diesen technischen Möglichkeiten. Während ein Marketingteam bestimmte Prozesse automatisieren kann, muss ein Friseur weiterhin persönlich seine Kunden bedienen.

Wird die Vier-Tage-Woche zum neuen Standard?

Wahrscheinlich wird sich die Arbeitswelt in Deutschland nicht innerhalb weniger Jahre vollständig verändern. Dafür unterscheiden sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen der einzelnen Branchen zu stark.

Realistischer erscheint eine schrittweise Entwicklung. Einige Unternehmen werden dauerhaft vier Arbeitstage anbieten, andere flexible Wochenarbeitszeiten oder zusätzliche freie Tage ermöglichen.

Für Beschäftigte dürfte künftig weniger entscheidend sein, ob sie exakt vier oder fünf Tage arbeiten. Wichtiger wird die Frage, wie gut sich Beruf, Familie und persönliche Interessen miteinander vereinbaren lassen.

Die Vier-Tage-Woche ist damit weder eine Lösung für sämtliche Probleme des Arbeitsmarktes noch eine unrealistische Wunschvorstellung. Sie könnte vielmehr eines von mehreren Arbeitsmodellen werden, mit denen deutsche Unternehmen auf veränderte Erwartungen und neue wirtschaftliche Bedingungen reagieren.









