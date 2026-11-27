Im Fall der mutmaßlichen proiranischen Terrorgruppe, die einen Anschlag auf eine Kölner Synagoge geplant haben soll, verfolgen die Ermittler auch Spuren nach Schweden. Dort sollen Einsatzkräfte bereits im Frühjahr einen Verdächtigen festgenommen haben, der mit der in Deutschland operierenden Gruppe in Verbindung gestanden haben soll, berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Die Karlsruher Bundesanwaltschaft ermittelt aktuell gegen mehrere Beschuldigte aus dem schiitisch-islamistischen Umfeld wegen Terrorverdachts. Im Zentrum stehen ein in Heidelberg lebender 31-jähriger Iraker Mostafa und sein 34-jähriger Landsmann, der sich zuletzt in Köln aufhielt. Beide wurden am Donnerstag verhaftet.

Der Gruppe wird vorgeworfen, unter anderem Geld für Terroroperationen gesammelt und Handlanger für Anschläge in Deutschland und Europa rekrutiert zu haben. So sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft – bislang noch unbekannte – Personen im März 2026 in zwei aufeinanderfolgenden Nächten die Synagoge in der Kölner Roonstraße aufgesucht haben, mutmaßlich um dort einen Sprengstoffanschlag zu verüben.

Zeitgleich seien weitere von der Gruppe angeheuerte Attentäter zu einer Synagoge in einer anderen europäischen Stadt aufgebrochen – ebenfalls mit Sprengstoff im Gepäck, hieß es. Laut „Spiegel“ soll es sich bei dieser Stadt um Malmö im Südwesten Schwedens handeln.

Der 34-jährige Tatverdächtige soll demnach sowohl Verbindungen nach Köln als auch nach Schweden haben: Vor seiner Verhaftung in der Rheinmetropole soll er in der Vergangenheit längere Zeit in dem skandinavischen Land verbracht haben.