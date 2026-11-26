Bayer 04 Leverkusen hat sich am 5. Spieltag der Europa-League-Ligaphase mit 2:0 bei Dinamo Zagreb durchgesetzt.

Die Gäste aus dem Rheinland erwischten einen guten Start und gingen in der 10. Minute in Führung. Nach einer Ecke von Aleix Garcia landete der Ball über Umwege bei Malik Tillman, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Dinamo hatte anschließend Schwierigkeiten, gegen die kompakte Leverkusener Defensive gefährliche Situationen zu kreieren.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute die Werkself ihren Vorsprung aus. Moussa Diaby setzte Jarell Quansah in der 45. Minute mit einer technisch anspruchsvollen Ablage in Szene. Der Verteidiger verschaffte sich im Strafraum Platz und traf mit einem Linksschuss zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Zagreb um mehr Druck, fand gegen die gut organisierte Leverkusener Hintermannschaft jedoch nur selten Lösungen. Die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer hatte Dion Beljo in der 59. Minute, dessen Abschluss Mark Flekken parierte.

Auch Leverkusen kam zu weiteren Möglichkeiten. Quansah verfehlte in der 58. Minute das Tor, bevor Christian Kofane wenig später eine gute Gelegenheit nicht nutzen konnte. Ein vermeintlicher Treffer von Diaby in der 71. Minute wurde nach einer Abseitsüberprüfung zurückgenommen.

In der Schlussphase kontrollierte Leverkusen das Geschehen und ließ keine entscheidende Gefahr mehr zu. Damit verbessert sich Leverkusen auf Tabellenplatz zwei, während Zagreb auf den 13. Platz zurückfällt.