Deutschlands wertvollster Dax-Konzern, der Walldorfer Softwarehersteller SAP, hat aktuell mit einem „aktiven IT-Sicherheitsvorfall“ zu kämpfen. Das geht aus einer internen Information an Mitarbeitende hervor, über die der „Spiegel“ berichtet.

„SAP hat verdächtige Aktivitäten festgestellt“, heißt es demnach darin. Intern soll der Konzern den Vorfall, der in den vergangenen Tagen im Unternehmen für erhebliche Aufregung gesorgt hatte, unter dem Codenamen „Project Granite“ behandeln.

Das Nachrichtenmagazin berichtet unter Berufung auf unternehmensinterne Quellen, dass die Angreifer SAP-Präsenzen auf dem Portal Github ins Visier genommen haben sollen, womöglich mittels agentischer „Künstlicher Intelligenz“ (KI). Github ist eine populäre Internetplattform für Programmierer. Entwickler können dort Programmcodes ablegen und gemeinsam bearbeiten. Wie viele andere Unternehmen auch veröffentlicht SAP dort für zahlreiche seiner Produkte und Open-Source-Projekte öffentlich zugänglichen Quellcode.

Einem Insider zufolge soll es den Angreifenden gelungen sein, sogenannte Authentifizierungs-Token von SAP-Mitarbeitern zu stehlen und damit SAP-Quellcode auf Github zu manipulieren und zu kopieren, hieß es weiter.

Das Unternehmen bestätigte den Cyberangriff auf Anfrage des „Spiegel“, ohne auf detaillierte Fragen dazu einzugehen. SAP habe unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten. Es gebe nach dem aktuellen Stand der Untersuchung keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden.