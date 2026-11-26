Der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags, Marc Henrichmann (CDU), warnt nach den Festnahmen zweier mutmaßlicher Terroristen in Deutschland vor weiteren proiranischen Terrorgruppen. Der Iran bedrohe über terroristische Gruppierungen wie die Hamas, Hisbollah oder andere proiranische Terrornetzwerke den Westen und Israel, sagte Henrichmann dem „Handelsblatt“ (Freitagausgabe).

Insbesondere wegen des Irankriegs sei die Demonstration eigener Handlungsfähigkeit für das Regime in Teheran von zentraler Bedeutung. Henrichmann sieht dabei bestimmte Einrichtungen besonders gefährdet. Israelische, jüdische und US-Einrichtungen stünden seit längerem im besonderen Fokus dieser Terroristen, sagte er.

Der CDU-Politiker hält deshalb eine kontinuierliche Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland für notwendig. Die Sicherheitsbehörden seien sensibilisiert und handlungsfähig, die Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Einrichtungen bereits deutlich verstärkt worden. Die Lage müsse nun fortlaufend neu bewertet und Schutzkonzepte, wo erforderlich, angepasst werden. Für Panik gebe es keinen Grund, erklärte er. Wachsamkeit sei für die Sicherheitsbehörden jedoch oberstes Gebot.

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