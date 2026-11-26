Am Donnerstag hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.213 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem sehr freundlichen Start hielt der Index das erreichte Niveau.

„Der Dax konnte sich heute angesichts des Feiertages in den USA gut behaupten“, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Wie erwartet verlief der Börsentag in ruhigen Bahnen. In Ermangelung neuer Impulse vollzogen die europäischen Aktienmärkte weitgehend die freundlichen Handelsvorgaben aus den USA und Asien nach. Die Handelsaktivitäten dünnten im Tagesverlauf immer weiter aus, ohne dass darunter die positive Grundstimmung litt“, erklärte der Analyst. „Die Investoren konzentrierten sich weiterhin auf die zuletzt stark unter Druck geratenen Technologie- und Automobilwerte.“

Gefragt waren die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte wie Infineon und Siemens Energy. „Aber auch die deutschen Automobilaktien profitierten weiterhin von den positiven Analysteneinschätzungen des Vortages“, erklärte Lipkow. „Mit Blick auf das kommende Börsenjahr rücken die Autobauer als attraktive Dividendentitel mit zusätzlichem Kurspotenzial wieder stärker in den Fokus.“

Nach den schwierigen vergangenen Monaten scheine bei den Investoren die Überzeugung zu wachsen, dass ein Großteil der branchenspezifischen Risiken bereits in den Aktienkursen berücksichtigt ist, erklärte der Analyst. „Die Zusammensetzung der heutigen Gewinnerliste zeigt damit auch, dass sich die Kaufbereitschaft der Investoren längst nicht mehr auf die Profiteure des KI-Booms beschränkt.“ Bemerkenswert bleibe die Breite der heutigen Kaufbewegung, so Lipkow.

Insgesamt habe sich der deutsche Aktienmarkt in Abwesenheit der US-Investoren ausgesprochen gut geschlagen. „Was dem Dax heute an Handelsvolumen und Dynamik fehlte, machte er durch Stabilität wett“, kommentierte Lipkow. „Die Anleger bringen sich für eine mögliche Weihnachtsrally in Stellung – noch fehlt allerdings der entscheidende Impuls, um diese auch ins Rollen zu bringen.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Aktien von Rheinmetall, Volkswagen und Siemens Energy an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Im Minus verharrten zu diesem Zeitpunkt lediglich die Commerzbank-Aktien.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 88 Euro. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 96,17 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0972 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9114 Euro zu haben.

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