Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat gelassen auf die Attacke von Joshua Kimmich auf die Vereinsspitze in der Causa Jamal Musiala reagiert. „Wir möchten uns ums Kümmern kümmern, und nicht ums Reden.“
Dreesen über Kimmich/Musiala: „Intern klären“
Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat gelassen auf die Attacke von Joshua Kimmich auf die Vereinsspitze in der Causa Jamal Musiala reagiert. „Wir möchten uns ums Kümmern kümmern, und nicht ums Reden.“
Diesen Artikel teilen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.