Zum Jahresende erhalten viele Mieter ihre Nebenkostenabrechnung. Wer eine Nachzahlung leisten soll, sollte die Zahlen und Belege prüfen, bevor er überweist.

Warum im Dezember viele Abrechnungen kommen

Vermieter haben zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums Zeit, die Nebenkosten abzurechnen. Das regelt § 556 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Wird nach Kalenderjahr abgerechnet, muss die Abrechnung für 2025 spätestens am 31. Dezember 2026 beim Mieter sein. Deshalb treffen viele Abrechnungen erst gegen Jahresende ein.

Kommt die Abrechnung zu spät, kann der Vermieter grundsätzlich keine Nachzahlung mehr verlangen. Eine Ausnahme gilt, wenn er die Verspätung nicht zu vertreten hat. Ein Guthaben können Mieter auch dann geltend machen, wenn die Abrechnung verspätet kommt.

Zwölf Monate Zeit für Einwände

Auch Mieter haben eine Frist: Sie müssen Einwände spätestens zwölf Monate nach Erhalt der Abrechnung mitteilen. Wer eine Position für falsch hält, sollte dem Vermieter schriftlich erklären, warum. Mieter dürfen außerdem die Belege einsehen, die der Abrechnung zugrunde liegen.

Fünf Punkte, die sich schnell prüfen lassen

Zeitraum und Frist: Der Abrechnungszeitraum darf höchstens zwölf Monate umfassen. Die Abrechnung muss rechtzeitig zugegangen sein. Mietvertrag: Abgerechnet werden dürfen nur Betriebskosten, die im Mietvertrag vereinbart sind. „Sonstige Betriebskosten“ müssen dort ausdrücklich benannt sein. Nicht umlagefähige Kosten: Verwaltung, Reparaturen und Instandhaltung gehören nicht in die Abrechnung. Auch die laufenden Kabel-TV-Gebühren dürfen seit dem 1. Juli 2024 grundsätzlich nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Verteilerschlüssel: Stimmen Wohnfläche und weitere zugrunde gelegte Angaben? Werden die Kosten so verteilt, wie es Mietvertrag und gesetzliche Vorgaben vorsehen? Heizkosten: Bei zentraler Wärmeversorgung müssen in der Regel 50 bis 70 Prozent der Kosten nach dem gemessenen Verbrauch verteilt werden. Auch der CO₂-Kostenanteil des Vermieters sollte ausgewiesen sein. Wie hoch er ausfällt, richtet sich nach dem gesetzlichen Stufenmodell.

Augsburg: Abwasser ist seit 2026 teurer

Für Mieter in Augsburg sind die Abwassergebühren zum 1. Januar 2026 gestiegen. Schmutzwasser kostet nun 2,05 Euro statt 1,42 Euro je Kubikmeter. Das entspricht einem Anstieg um rund 44 Prozent. Die Gebühr für Niederschlagswasser erhöhte sich von 0,71 auf 0,84 Euro je Quadratmeter angeschlossener Fläche. Der Stadtrat hatte die neuen Sätze im September 2025 beschlossen. Bei einem Verbrauch von 40 Kubikmetern pro Person rechnet die Stadt mit rund 25 Euro Mehrkosten im Jahr.

Für die Abrechnung, die jetzt im Briefkasten liegt, gelten noch die Gebührensätze von 2025. Die höheren Gebühren dürfen daher erst für Verbräuche ab Januar 2026 angesetzt werden. Sichtbar wird die Erhöhung in der Abrechnung für 2026 – möglicherweise schon früher, wenn der Vermieter die monatlichen Vorauszahlungen anpasst. Unverändert sind die Müllgebühr von 84,36 Euro pro erwachsener Person und Jahr sowie der Hebesatz der Grundsteuer B von 670 Prozent.

Was ist normal?

Für einen groben Vergleich lassen sich die jährlichen Betriebskosten durch die Wohnfläche und anschließend durch zwölf teilen. Der Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes nennt für das Abrechnungsjahr 2024 einen bundesweiten Durchschnitt von 2,67 Euro je Quadratmeter und Monat. Bei 70 Quadratmetern entspricht das rund 187 Euro im Monat oder gut 2.240 Euro im Jahr. Auf Heizung und Warmwasser entfielen durchschnittlich 1,32 Euro je Quadratmeter und Monat.

Der Durchschnitt ist keine Obergrenze. Höhere Kosten sind ein Anlass, genauer hinzusehen – für sich genommen aber kein Beweis für einen Fehler.

Wer bei der Prüfung hilft

Mietervereine beraten ihre Mitglieder. Fachanwälte für Mietrecht können Mieter auch gegenüber dem Vermieter vertreten. Daneben gibt es Online-Angebote: Beim Start-up nebify aus dem Münsterland können Mieter ihre Abrechnung hochladen und zunächst kostenlos eine Einschätzung erhalten. Wer anschließend seine Nebenkostenabrechnung prüfen lassen möchte, erhält für 24,90 Euro einen Prüfbericht und den Entwurf eines Widerspruchsschreibens, das er selbst an den Vermieter schicken kann.

„Viele zahlen die Nachzahlung einfach, weil sie die Abrechnung nicht verstehen“, sagt Mitgründer Phil Holthaus. „Dabei zeigt oft schon ein Blick in den Mietvertrag, ob eine Position überhaupt abgerechnet werden darf.“ Das Online-Angebot ersetzt keine Rechtsberatung.