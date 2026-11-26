Auf der B26 bei Aschaffenburg ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern 2026 deutlich zurückgegangen.

Während die Polizei im Vorjahreszeitraum noch acht Verkehrsunfälle mit insgesamt sechs Verletzten registrierte, waren es 2026 bis zum Ende der Motorradsaison vier Unfälle. Dabei wurde niemand verletzt. Im Vorjahr waren vier Menschen leicht und zwei schwer verletzt worden.

Kontrollen und bauliche Maßnahmen

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg verstärkte ihre Maßnahmen mit Beginn der Motorradsaison im Mai 2026. Uniformierte Motorradstreifen der Verkehrspolizei führten Geschwindigkeitskontrollen durch. Zusätzlich kam ein neues AKS-Krad mit Action-Kamera-System zum Einsatz, das Verkehrsverstöße präziser dokumentieren kann.

Auch die Prävention wurde ausgebaut. Ein Anhänger der Zentralen Verkehrsprävention war im Mai im Einsatz und führte zu zahlreichen Präventionsgesprächen mit Verkehrsteilnehmern.

Die Motorradstrecke am „Engländer“ ist ein stark frequentierter Rundkurs. In den Vorjahren kam es dort teils zu schweren Verkehrsunfällen, die auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen waren. Zudem wurden riskante Fahrmanöver gemeldet oder von Streifen festgestellt. Die Polizei berichtete außerdem von zunehmender Lärmbelästigung durch rücksichtslose Motorradfahrer.

Ergänzend wurden im ersten Quartal 2026 bauliche Veränderungen initiiert. Auf der Strecke installierten die Verantwortlichen mehrere Rüttelstreifen in Kurvenbereichen, um die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren. Vorausgegangen war ein von Landrat Dr. Alexander Leger einberufener runder Tisch mit Polizei, Landratsamt, Gemeinden, staatlichem Bauamt, Kreisbrandinspektion, Regierung von Unterfranken, Verkehrswacht und Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen nach mutmaßlichem Rennen

Am 1. August 2026 dokumentierte ein Beamter der Verkehrspolizei in Laufach an der B26 mit dem AKS-Krad zwei beteiligte Krafträder bei einem mutmaßlich illegalen Kraftfahrzeugrennen und kontrollierte die Fahrer. Beide wurden als Beschuldigte belehrt.

Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Amtsgericht Aschaffenburg erließ im weiteren Verlauf Beschlüsse zur Sicherstellung der Führerscheine beider Beteiligten. Da die Beschuldigten in Hessen wohnen, setzten die dort zuständigen Polizeibehörden die Maßnahmen um.

Kontrollen sollen 2027 weitergehen

Das Polizeipräsidium Unterfranken will auch 2027 verstärkt die Verkehrssicherheit von Zweiradfahrern in den Blick nehmen. Gezielte Kontrollen auf den Straßen in Unterfranken sollen fortgesetzt werden, um rücksichtslose Fahrer, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden, konsequent aus dem Verkehr zu ziehen.

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