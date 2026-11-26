Nach einem Angriff auf einen 16-Jährigen in Bayreuth hat die Kriminalpolizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Der Jugendliche erlitt dabei einen Nasenbruch.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 21. November 2026, vor einer Bäckerei in der Kanalstraße. Ein zunächst unbekannter Mann soll dort rechte Parolen aus der NS-Zeit gerufen haben. Als der 16-Jährige ihn darauf ansprach, soll der Mann dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete er.

Die Kriminalpolizei Bayreuth kam dem Tatverdächtigen gemeinsam mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt durch Zeugenaussagen und eine genaue Personenbeschreibung auf die Spur. Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Bayreuther mit deutsch-kirgisischer Staatsangehörigkeit.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

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