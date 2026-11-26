Bei Durchsuchungen im südlichen Landkreis Passau hat die Polizei Drogen, Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Passau vollzog am Dienstag, 24. November 2026, mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Passau zwei Durchsuchungsbeschlüsse. Die Maßnahmen erstreckten sich auf Wohn- und Geschäftsräume im südlichen Landkreis Passau.

Die Durchsuchungen richteten sich gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen mit syrischer Staatsangehörigkeit. Er steht im Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen und damit Handel getrieben zu haben. Sichergestellt wurden unter anderem etwa 13 Gramm Kokain, rund 150 Gramm Marihuana, mehrere Mobiltelefone, knapp 7000 Euro Bargeld sowie verschreibungspflichtige Medikamente.

Am Mittwoch, 25. November 2026, wurde der Mann dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

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