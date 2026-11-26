Bei einer europaweiten Schwerpunktaktion hat die Polizei in Niederbayern rund 550 Lastwagen und Busse kontrolliert und 179 Verstöße festgestellt.

Die Kontrollen liefen vom 16. bis 22. November 2026 im Rahmen der Aktion „Truck & Bus“. Im Mittelpunkt standen die Verkehrssicherheit sowie Vorschriften zu Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen, Sicherheitsgurten, Sozialvorschriften und dem technischen Zustand der Fahrzeuge.

58 Verstöße gegen Sozialvorschriften

Die Einsatzkräfte registrierten 44 Geschwindigkeitsverstöße, einen Verstoß im Zusammenhang mit Alkohol und elf Verstöße gegen Gurt- und Rückhaltevorschriften. Hinzu kamen 58 Verstöße gegen Sozialvorschriften und Regelungen zum Kontrollgerät. In 31 Fällen beanstandeten die Beamten den technischen Zustand der Fahrzeuge oder die Ladung. Außerdem stellten sie sieben Mängel beziehungsweise Verstöße bei Ausweisen, Dokumenten oder sonstigen erforderlichen Unterlagen sowie 13 Gefahrgutverstöße fest.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Ladungssicherung und dem technischen Zustand der Fahrzeuge. Bei 14 Fahrzeugen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt oder weitere Nutzung, bis die festgestellten Mängel beseitigt waren. Wegen der Verstöße wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Die niederbayerische Polizei kündigte an, den gewerblichen Güter- und Personenverkehr auch außerhalb der Schwerpunktaktion weiter gezielt zu überwachen.

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