Ein 75-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall mit Begrenzungspollern im Zentrum von Bad Tölz im Krankenhaus gestorben.

Der Mann fuhr am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 16.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Ludwigstraße vom Max-Höfler-Platz in Richtung Westen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in Richtung Fußgängerzone am Vichyplatz.

Zu Beginn der Fußgängerzone prallte der Pkw gegen Begrenzungspoller und überschlug sich. Der Fahrer wurde vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Ein Fußgänger, der hinter den Pollern die Straße überquerte, bemerkte das herannahende Fahrzeug und konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Die Polizeiinspektion Bad Tölz ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II zur Unfallursache. Die Ermittlungen dauern an.

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