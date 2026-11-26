Zum Bundesweiten Vorlesetag am 20. November 2026 haben Kinder der Mittagsbetreuung der Pestalozzischule in drei Gersthofer Kitas vorgelesen.

Die Kinder besuchten die Kita St. Ulrich, die Kita am Ballonstartplatz und die Kita Via Claudia. Gemeinsam tauchten die Beteiligten in die Welt der Bücher und Geschichten ein. Die Aktion bot zudem Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch zwischen den Einrichtungen.

Die Kita-Kinder lauschten gespannt den vorgelesenen Geschichten. Für alle Beteiligten ergaben sich dabei viele gemeinsame Momente und Gespräche.

„Vorlesen verbindet, es weckt die Fantasie, fördert die Sprachentwicklung und schafft gemeinsame Erlebnisse“, sagte Alexander Dörrbeck, stellvertretende Leitung der Mittagsbetreuung an der Pestalozzischule.