Das Staatstheater Augsburg bietet im Advent 2026 drei kostenlose Veranstaltungen an öffentlichen Orten: ein Gesangskonzert, eine Lesung und ein Bläserkonzert.

Gesang im Evangelischen Forum Annahof

Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, singen Jihyun Cecilia Lee und Natalya Boeva ab 18.30 Uhr im Evangelischen Forum Annahof Lieder und Arien aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos zugänglich.

Lesung im Garten des Schaezlerpalais

Am Freitag, 4. Dezember 2026, liest der Schauspieler Julius Kuhn ab 17 Uhr beim Weihnachtsbazar der Elterninitiative Kindernest e. V. in einer Jurte im Garten des Schaezlerpalais für kleine Kinder. Auch diese Lesung ist gratis zugänglich.

Bläsermusik in der Moritzkirche

Am Nikolaustag, 6. Dezember 2026, spielt ab 16.30 Uhr ein Bläserquintett der Augsburger Philharmoniker in der Moritzkirche festliche Musik. Der Eintritt ist frei.

Adventsbeiträge an weiteren Orten

Darüber hinaus treten Ensembles des Staatstheaters bis Weihnachten an zahlreichen nicht öffentlichen Orten in Augsburg auf. Die Beiträge mit Gesang, Instrumentalmusik und Lesungen richten sich unter anderem an Kitas, Seniorenheime, Gemeindezentren sowie soziale und öffentliche Einrichtungen.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr beispielsweise Besuche im Uniklinikum, im Gemeindezentrum St. Johannes, in den Schäfflerbach-Werkstätten, in der Stadtbücherei, in der Kita Maria Stern und im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber. In der Stadtbücherei ist eine geschlossene Lesung für Schulklassen vorgesehen.

Die geschlossenen Vorstellungen wurden vorab mit den jeweiligen Einrichtungen vereinbart. Einige Institutionen beteiligen sich bereits seit Jahren am Adventskalender des Staatstheaters, während jedes Jahr weitere Anfragen hinzukommen. Eine Übersicht der Termine und Orte ist unter www.staatstheater-augsburg.de/adventskalender abrufbar.