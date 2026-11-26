Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht mit gedämpften Erwartungen in den zweitägigen EU-Sondergipfel zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR).

„Die Vorschläge, die wir bis jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind aus unserer Sicht keine Grundlage für einen Abschluss“, sagte Merz am Donnerstag bei seiner Ankunft beim Gipfel in Brüssel. Nach wie vor sei das Volumen zu hoch. „Europa braucht solide Finanzen. Wir werden auch keine neuen Schulden machen können und dürfen in der Europäischen Union.“

„Zugleich gibt es eine Reihe von Aufgaben, die wir zuverlässig erfüllen müssen, und diese Aufgaben müssen priorisiert werden“, so Merz weiter. „Und die Priorität für Europa ist aus meiner Sicht eine prosperierende Wirtschaft.“ Der Binnenmarkt müsse sein ganzes Potenzial entfalten können. Und man brauche eine bessere Verteidigungsfähigkeit.

Er hoffe auf „konstruktive“ Gespräche in Brüssel, so der Kanzler. „Ich sehe auch die Bereitschaft zu Kompromissen, aber wir stehen in der Tat erst ganz am Anfang dieser Verhandlungen.“ Insofern werde man zunächst einmal nur „Positionen austauschen“, sagte Merz.

Mehr zum Thema: Ökonomen stützen Merz im Streit um EU-Haushalt · Kretschmer nennt Bedingungen für erneute Merz-Kanzlerkandidatur