Der Dax ist am Donnerstag sehr freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr stand der Index bei rund 25.120 Punkten und damit 1,7 Prozent über dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und Infineon, am Ende FMC, Qiagen und Beiersdorf.

Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben an Thanksgiving geschlossen. „Dadurch werden die Umsätze auch hierzulande unterdurchschnittlich niedrig ausfallen“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Niedrige Umsätze bedeuteten allerdings nicht automatisch auch niedrige Schwankungen. „An solchen Tagen reichen schon deutlich weniger Geschäfte, um den Markt nachhaltig zu bewegen.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0974 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9112 Euro zu haben.

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