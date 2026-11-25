Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.183 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.183 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.047 Punkten 0,6 Prozent im Minus.

Anleger rechnen derzeit fest mit einer Erhöhung des Leitzinses durch die US-Zentralbank Federal Reserve im Dezember. Dass die Notenbanker die Zinsen für längere Zeit höher halten könnten, ist am Donnerstag durch die jüngsten Daten zum Index der privaten Konsumausgaben (PCE-Deflator) jedenfalls wahrscheinlicher geworden. Der Kern-PCE, der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, stieg im Oktober auf 3,3 Prozent und übertraf damit die Erwartungen von Ökonomen. Auch die von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle für Importe aus der EU und 13 weiteren Staaten könnten die Preise in den USA weiter erhöhen. Damit nimmt für die Fed der Druck zu, mit höheren Zinsen gegenzusteuern.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0976 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9111 Euro zu haben.

Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 94,50 US-Dollar, das waren 3,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.570 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 104,59 Euro pro Gramm.

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