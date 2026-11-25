Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Polizei im Südlichen Bahnhofsviertel sind 15 Verstöße gegen Vorschriften zur Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung festgestellt worden.

30 Gewerbebetriebe überprüft

Am Dienstag, 24. November 2026, waren ab 14:50 Uhr rund 200 Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei im Einsatz. Die Behörden überprüften 30 Gewerbebetriebe und befragten 68 Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zudem ergaben sich zehn weitere Sachverhalte, die nun von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit geprüft werden und auf mögliche Verstöße hindeuten könnten.

In einem Geschäft fanden die Einsatzkräfte versteckt mehrere Kilogramm Kautabak sowie mehrere Dutzend Päckchen mit Nikotinbeuteln. Die Polizei fertigte deshalb eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht. Außerdem stellten Polizeikräfte bei einer Person eine geringe Menge Ecstasy fest und fertigten eine entsprechende Anzeige.

171 Personen angetroffen

Insgesamt trafen die Einsatzkräfte 171 Personen an, 91 von ihnen wurden polizeilich kontrolliert. Die Maßnahmen im Südlichen Bahnhofsviertel waren gegen 18:00 Uhr beendet. Für Unbeteiligte kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen führen die zuständigen Fachdienststellen von Zoll und Polizei.

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