In der Mittwochs-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Sie lauten 3, 6, 14, 16, 24, 43, die Superzahl ist die 6. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 5313304. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 558208 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen aktuell 15 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.