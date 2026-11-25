Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, warnt vor einer ausufernden Staatsverschuldung.

„Wenn wir den Kreditanteil nicht schrittweise senken, steuern wir bis zum Jahr 2040 auf eine Schuldenstandsquote von fast 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hin“, sagte Schnitzer dem „Focus“. Die Verteidigungsausgaben dauerhaft über Kredite zu finanzieren, sei nicht tragfähig.

Werde die Kreditfinanzierung schrittweise zurückgeführt, entstehe eine Finanzierungslücke von 4,6 Prozent des BIP. Diese zu schließen, stelle die Finanzpolitik „vor eine Aufgabe von historischem Ausmaß, die harte Entscheidungen erfordert“.

Scharfe Kritik übte die Ökonomin am Bundeshaushalt 2027. Die Einigung sei „eher nach dem Muster eines `Kuhhandels`“ verlaufen: „Jede Seite bekommt etwas.“ Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt steige von 98 Milliarden Euro 2026 auf knapp 123 Milliarden Euro 2027.

„Da wurde offensichtlich vergessen, zu fragen: Worauf verzichten wir?“, so die Wirtschaftsweise. Als zu großzügig nannte Schnitzer unter anderem die Erhöhung der Mütterrente, die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie und die Wiedereinführung der Agrardieselsubvention.

Die aktuelle Konjunkturbelebung sei kein Grund zur Entwarnung. Mit dem erwarteten Wachstum von 1,3 Prozent in diesem und 1,0 Prozent im kommenden Jahr gleiche Deutschland „gerade einmal die Schwächephase der Vorjahre aus“. Getragen werde der Anstieg bisher vor allem vom Staatskonsum und nicht von privaten Investitionen. „Es ist Zeit, Klartext zu reden“, sagte die Wirtschaftsweise.