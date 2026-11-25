Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November macht das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Hilfsangebote aufmerksam und beteiligt sich mit einer orangefarbenen Hand an der Kampagne „Orange the World“.

Beratung auch vor einer Anzeige möglich

Gewalt gegen Frauen kann körperlich oder seelisch sein und sowohl im öffentlichen Raum als auch im häuslichen Umfeld stattfinden. Scham, Unsicherheit oder die Angst vor möglichen Folgen einer Anzeige erschweren es Betroffenen häufig, über ihre Erlebnisse zu sprechen und Unterstützung zu suchen.

Hilfe bieten die Beauftragten der Polizei für Kriminalitätsopfer. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz stehen Kriminalhauptmeisterin Janina Schütz und Kriminaloberkommissarin Anna Messer als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Sie informieren über den Ablauf eines Ermittlungsverfahrens und die Rechte im Strafverfahren, vermitteln Kontakte zu Beratungsstellen und Hilfseinrichtungen und geben Hinweise zur Vorbeugung.

Ein persönliches Beratungsgespräch ist auch möglich, bevor eine Anzeige erstattet wird. Dabei gilt jedoch: Als Polizeivollzugsbeamtinnen sind die beiden Beamtinnen gesetzlich verpflichtet, bekannt gewordene Straftaten zu verfolgen.

„Orange the World“ setzt sichtbares Zeichen

Mit der orangefarbenen Hand beteiligt sich die Polizei an der weltweiten Kampagne „Orange the World“. Die Botschaft lautet, dass niemand mit Gewalt allein bleiben muss. Betroffene können sich unabhängig von der Art der Gewalt und davon, ob sie von Fremden oder aus dem persönlichen Umfeld ausgeht, an die Beauftragten für Kriminalitätsopfer wenden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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