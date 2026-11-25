Der Dax hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start in den Handelstag seine leichten Gewinne bis zum Mittag wieder abgegeben. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit 24.980 Punkten berechnet, das entspricht einer Abnahme von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Liste rangierten Volkswagen, BMW und Heidelberg Materials, am Ende Bayer, Infineon und Scout24.

Die heute veröffentlichten BIP-Daten hätten dem aufkeimenden Optimismus nach den jüngsten Konjunkturindikatoren „einen Dämpfer verpasst“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Den Investoren gehen einfach die Kaufargumente aus.“

Die von der US-Regierung wohl geplanten neuen Strafzölle sorgten für zusätzliche Unsicherheit. Angesichts der ohnehin hohen Energiepreise und der wieder zunehmenden Inflationsdynamik komme eine neue Runde im Handelskonflikt zur Unzeit, so der Marktanalyst. „Je nach Ausgestaltung könnten die Maßnahmen insbesondere die exportorientierten deutschen Unternehmen erneut empfindlich treffen“, damit könnte die Freude über mögliche Rückerstattungen bereits gezahlter Strafzölle verfrüht gewesen sein, so Lipkow.

Von der schwachen Gesamtmarktentwicklung abkoppeln könnten sich heute die Automobilwerte, so der Experte. Sie profitierten von einem positiven Branchenausblick einer großen US-Investmentbank für das kommende Börsenjahr, das gelte insbesondere für Hersteller im Premium- und Oberklassesegment.

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