Die EU-Kommission will die russische Flagge bei Sportevents in der Europäischen Union verbieten. Das geht aus dem Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket gegen Russland hervor.

Sportveranstaltungen dürften „keine Plattform für Propagandaaktivitäten“ sein, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag. „Wir schlagen vor, die Darstellung offizieller russischer Symbole zu verbieten.“ Zudem wolle man die Finanzströme russischer Sponsoren an in Europa ansässige Sport- und Kulturverbände einschränken und Beschränkungen für Russen einführen, die Positionen in Leitungsgremien europäischer Sportverbände haben, so von der Leyen weiter.

Im Bereich der Finanzdienstleistungen will die EU-Kommission außerdem das Transaktionsverbot auf etwa 60 russische Banken ausweiten, die vom SWIFT-System ausgeschlossen werden sollen. Auch gegen Krypto- und Zahlungsnetzwerke soll vorgegangen werden. Dabei wolle man mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um Sanktionen durchzusetzen, und eine Taskforce für Sanktionen im Kryptobereich gründen.

Im Energiesektor werde das Verbot von Energiedienstleistungen ausgeweitet, sodass europäische Unternehmen Russland nicht mehr beim Bau, Betrieb oder der Reparatur seiner Energieinfrastrukturen unterstützen könnten. Ein Visumverbot für ehemalige russische Kämpfer wurde ebenfalls vorgeschlagen, da diese ein „Sicherheitsrisiko für Europa“ darstellten. Zudem sollen Europäer keine Posten in russischen Unternehmensleitungsgremien mehr besetzen dürfen.

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