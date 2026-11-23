In Maxhütte-Haidhof ist ein Wohnmobil vom Gelände einer Kfz-Werkstatt gestohlen worden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Das Fahrzeug stand in der Gruber-Sperl-Straße. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 18. November 2026, gegen 17:20 Uhr, und Donnerstag, 19. November 2026, gegen 7:25 Uhr. Wie das Wohnmobil entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im genannten Zeitraum in der Gruber-Sperl-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder ein entsprechendes Fahrzeug gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 09621/8900 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg melden.

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