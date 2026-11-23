Nach dem ergebnislosen Ende der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya setzt SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher weiter auf verbindliche internationale Vereinbarungen für mehr Klimaschutz.

Das Scheitern internationaler Verhandlungen dürfe nicht zum Scheitern der Verantwortung werden, sagte Limbacher der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe). Deshalb müssten Deutschland und Europa beim Klimaschutz weiter vorangehen und gleichzeitig auf verbindliche internationale Vereinbarungen drängen. Es bleibe wichtig, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern schrittweise zu reduzieren. Das sei nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern stärke auch die Energiesicherheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit, so der SPD-Politiker.

Limbacher verteidigte das Vorgehen in Antalya, den von der COP-Präsidentschaft vorgelegten Entwurf einer Abschlusserklärung nicht mitzutragen. Von einer Konferenz, die dem Klimaschutz diene, müsse auch ein klares Zeichen ausgehen, dass der Bedrohung durch die Erderwärmung etwas entgegengesetzt werde. Deshalb sei es richtig, eine Abschlusserklärung nicht mitzutragen, die diesem Anspruch nicht gerecht werde, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende. Man könne keine Erklärung akzeptieren, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne, nur weil erdölfördernde Staaten um ihr zukünftiges Geschäft fürchteten und auf Kosten anderer Kasse machen wollten.

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