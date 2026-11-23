Ein Bewohner einer Coburger Flüchtlingsunterkunft hat einen Angreifer mit einem Küchenmesser überwältigt und dafür die Courage-Medaille erhalten.

Mit Küchenmesser angegriffen

Am 16. Februar 2025 griff ein 31-Jähriger in der Unterkunft an der Rodacher Straße in Coburg einen Mitbewohner mit einem etwa 30 Zentimeter langen Küchenmesser an. Mohammad Kazem Bordbari Modabber, der selbst in der Unterkunft lebte, überwältigte den Angreifer und entwaffnete ihn. Damit verhinderte er weitere Attacken und bewahrte den Geschädigten möglicherweise vor schwerwiegenderen Verletzungen.

Bei seinem Eingreifen erlitt Bordbari Modabber eine Schnittverletzung an der Hand. Der angegriffene Mitbewohner wurde durch leichte Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper sowie an den Unterarmen verletzt. Die Polizei stufte den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Auszeichnung bei Feierstunde

Polizeipräsident Armin Schmelzer überreichte die Auszeichnung bei einer Feierstunde in den Räumen der Kriminalpolizei Coburg. Ursprünglich sollte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Ehrung vornehmen. Weil Bordbari Modabber den vorgesehenen Termin nicht wahrnehmen konnte, wurde die Übergabe nach Coburg verlegt.

Auch der Leiter der Kriminalpolizei Coburg, Martin Schultheiß, und der damalige Sachbearbeiter Lars Rom würdigten das mutige und entschlossene Handeln. Die Courage-Medaille trägt offiziell den Namen „Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit“. Das Bayerische Innenministerium verleiht sie seit 1994 an Menschen, die sich durch besonderes Engagement und vorbildliche Zivilcourage auszeichnen.

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