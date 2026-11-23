Bei Bauarbeiten auf einer Brücke in Osterhofen ist ein 39-jähriger Mann etwa drei Meter tief gestürzt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Der Betriebsunfall ereignete sich am Samstag, 21. November 2026, gegen 11.50 Uhr. Der Mann führte Arbeiten auf der Brücke durch, als er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ausrutschte und auf dem darunterliegenden Gehweg bewusstlos liegen blieb.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

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