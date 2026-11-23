Die Spenden in Deutschland haben 2022 einen neuen Höchstwert erreicht. Dabei stieg sowohl die Zahl der steuerpflichtigen Spender auf 12,5 Millionen, als auch die Spendensumme um 14,7 Prozent auf 9,53 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Die tatsächliche Zahl der Spender war noch höher, da steuerlich zusammen veranlagte Paare als ein Steuerpflichtiger gezählt werden.

Bundesweit gaben 39,9 Prozent der Steuerpflichtigen Spenden in ihrer Steuererklärung an. Dabei lag der mittlere Spendenbetrag (Median) bei 160 Euro. Im Jahr 2021 hatte der mittlere Spendenbetrag noch bei 150 Euro gelegen, es hatten 12,2 Millionen Steuerpflichtige insgesamt 8,31 Milliarden Euro an Spenden geleistet.

Am höchsten war die Spendenbereitschaft 2022 im Saarland: Dort gaben 67,6 Prozent der Steuerpflichtigen eine Spende in ihrer Steuererklärung an. Dahinter folgte Bayern mit 54,5 Prozent und Baden-Württemberg mit 45,2 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt machte nur rund ein Fünftel der Steuerpflichtigen (22,5 Prozent) eine Spende in ihrer Steuererklärung geltend.

Der mittlere Spendenbetrag war in Hamburg mit 218 Euro am höchsten, gefolgt von Berlin und Bremen mit mittleren Spendenbeträgen von 200 Euro. Im Saarland lag der mittlere Spendenbetrag mit 102 Euro am niedrigsten.

Die Spenden zur Förderung steuerbegünstigender Zwecke machten im Jahr 2022 mit 8,92 Milliarden Euro den größten Anteil aus (93,6 Prozent). In den Vermögensstock einer Stiftung wurden 0,36 Milliarden Euro (3,7 Prozent) gespendet. An Parteien und Wählervereinigungen gingen 0,26 Milliarden Euro beziehungsweise 2,7 Prozent.