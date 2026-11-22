Nach einem Streit in einer Fürther Gaststätte sollen zwei Männer einen 54-Jährigen geschlagen und getreten haben. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend, 21. November 2026, im Fürther Stadtgebiet. Gegen 23 Uhr trafen in einer Gaststätte in der Fichtenstraße zwei Personengruppen aufeinander. Nachdem die Beteiligten das Lokal verlassen hatten, kam es zunächst zu einem Streitgespräch.

Als der 54-Jährige mit seiner Begleiterin weiterging, folgten ihm zwei Männer aus der anderen Gruppe. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand griffen die beiden den Mann an und schlugen und traten auf ihn ein. Umstehende Zeugen hielten sie von weiteren Angriffen ab.

Verdacht auf gefährliche Körperverletzung

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth und des USK Mittelfranken nahmen einen 22-Jährigen und einen 30-Jährigen vorläufig fest. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um ukrainische Staatsangehörige. Der 54-Jährige, ein tadschikischer Staatsangehöriger, kam wegen insgesamt leichter Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Tatverdächtigen waren deutlich alkoholisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

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