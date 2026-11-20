Nach dem Angriff auf einen 43-Jährigen in Augsburg-Oberhausen richtet sich der Tatverdacht nun gegen einen 56-Jährigen. Der zunächst tatverdächtige 46-Jährige wurde aus der Haft entlassen.

Ermittlungen richten sich gegen 56-Jährigen

Die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt im Bereich des Oberhauser Bahnhofs und der Ulmer Straße haben einen neuen Stand ergeben. Der Anfangsverdacht gegen den 46-Jährigen erhärtete sich nicht. Der gegen ihn erlassene Haftbefehl wurde aufgehoben, anschließend kam der Mann aus der Haft frei.

Aufgrund neuer Erkenntnisse richtet sich der Tatverdacht nun gegen einen 56-Jährigen. Die Polizei nahm ihn zwischenzeitlich fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg soll er am 20.11.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen ihn laufen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

43-Jähriger bei Streit verletzt

Der Vorfall ereignete sich am 17.11.2026 gegen 15:30 Uhr. Nach einer Streitigkeit ging ein Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche auf den 43-Jährigen los und verletzte ihn am Kopf. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Der zunächst festgenommene 46-Jährige war wenige Stunden nach der Tat in der Nähe des Tatortes festgenommen und am 18.11.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser hatte damals Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Sowohl der 43-Jährige als auch der 46-Jährige und der nun tatverdächtige 56-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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