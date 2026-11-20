Mit einem Anruf eines falschen Polizeibeamten haben Betrüger eine 79-Jährige in Gröbenzell um Bargeld und Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro gebracht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Falscher Polizeibeamter setzt Frau unter Druck

Die Frau erhielt am Donnerstag gegen 10 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, im Südosten von Gröbenzell sei es zu Einbrüchen gekommen. Dabei sei eine Liste mit Namen gefunden worden, auf der auch der Name und die Adresse der Rentnerin standen.

Um ihr Vermögen angeblich zu schützen, sollte die 79-Jährige Bargeld und Schmuck in einem Kochtopf vor ihre Haustür stellen. Die Wertgegenstände würden anschließend von Zivilfahndern in Verwahrung genommen.

Die Frau wurde mehr als zwei Stunden am Telefon gehalten. Währenddessen nahm ein bislang unbekannter Mittäter die Beute an sich.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck rät, am Telefon niemals über persönliche oder finanzielle Verhältnisse zu sprechen. Wer sich unter Druck gesetzt fühlt oder Zweifel an der Identität des Anrufers hat, sollte das Gespräch beenden und eine Vertrauensperson hinzuziehen. Angehörige sollten unter einer bekannten Telefonnummer selbst kontaktiert werden.

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände, um Ermittlungen durchzuführen. Polizeibeamte rufen nicht über die Notrufnummer 110 an. Wer unsicher ist, sollte die Polizei selbst über 110 verständigen und dafür nicht die Rückruftaste benutzen. Geld oder Wertgegenstände sollten niemals an unbekannte Personen übergeben werden.

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