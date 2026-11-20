Nach zwei Sprengstoffexplosionen in Meitingen hat die Kriminalpolizei Augsburg drei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Bei den Vorfällen war unter anderem eine 76-jährige Frau leicht verletzt worden. Am Freitag durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen der Verdächtigen.

Nach den beiden Sprengstoffexplosionen am Mittwoch (18. November) und Donnerstag (19. November 2026) in Meitingen gibt es einen Ermittlungserfolg. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stehen inzwischen drei Jugendliche im Verdacht, für die Explosionen verantwortlich zu sein.

Polizei durchsucht Wohnungen der Tatverdächtigen

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Augsburg die drei Jugendlichen identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnanschriften.

Am Freitag (20. November) vollzogen Beamte der Kriminalpolizei Augsburg gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion Gersthofen die Durchsuchungen. Dabei stellten die Ermittler verschiedene Beweismittel sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

76-jährige Frau bei Explosion verletzt

Bei den beiden Sprengstoffexplosionen in Meitingen war unter anderem eine 76 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Die Vorfälle hatten umfangreiche Ermittlungen der Polizei ausgelöst.

Zu den drei Tatverdächtigen macht die Polizei aufgrund ihres jugendlichen Alters und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben.

Die sichergestellten Beweismittel werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dauern an.

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