Die Bundespolizei hat seit der Ausweitung der Grenzkontrollen im September 2024 insgesamt 23.738 unerlaubte Einreisen an den bayerischen Landgrenzen zu Österreich und Tschechien festgestellt. Mehr als 15.000 Menschen wurden unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit einem unerlaubten Grenzübertritt zurückgewiesen beziehungsweise zurückgeschoben. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundespolizeidirektion München hervor, die den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2026 abdecken.

Mehr als 15.000 Zurückweisungen und Zurückschiebungen

Seit dem 16. September 2024 führt die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen verstärkte Kontrollen an den deutschen Landgrenzen durch. In Bayern konzentrieren sich diese auf die Grenzen zu Österreich und Tschechien.

Nach Angaben der Bundespolizeidirektion München wurden bis Ende Oktober 2026 insgesamt 23.738 unerlaubte Einreisen festgestellt. Davon entfielen 18.455 auf die Grenze zu Österreich und 5.283 auf die Grenze zu Tschechien.

In 15.394 Fällen wurden Personen unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem unerlaubten Grenzübertritt zurückgewiesen beziehungsweise zurückgeschoben. Der überwiegende Teil dieser Maßnahmen erfolgte an der österreichischen Grenze mit 13.962 Fällen. An der tschechischen Grenze waren es 1.432.

Darüber hinaus verhinderten die Beamten in 869 Fällen die Einreise von Personen, gegen die bereits eine Wiedereinreisesperre für Deutschland bestand.

Über 1.100 Schleuser festgenommen und Tausende Haftbefehle vollstreckt

Neben unerlaubten Einreisen registrierte die Bundespolizei zahlreiche weitere Straftaten und Fahndungstreffer.

Im Zeitraum vom 16. September 2024 bis zum 31. Oktober 2026 wurden an den bayerischen Landgrenzen insgesamt 1.146 mutmaßliche Schleuser vorläufig festgenommen. Davon entfielen 1.052 Festnahmen auf die Grenze zu Österreich und 94 auf die Grenze zu Tschechien.

Zudem konnten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen 5.449 offene Haftbefehle vollstrecken. Allein an der österreichischen Grenze waren es 4.361, an der tschechischen Grenze weitere 1.088.

Auch Personen aus extremistischen beziehungsweise islamistischen Zusammenhängen wurden festgestellt. Insgesamt verzeichnete die Bundespolizei 477 entsprechende Feststellungen aus dem links-, rechts- und ausländerextremistischen sowie islamistischen Spektrum.

Seit Mai 2025 mehr als 10.400 Zurückweisungen

Für den Zeitraum vom 8. Mai 2025 bis zum 31. Oktober 2026 weist die Bundespolizei gesonderte Zahlen aus.

In diesen rund 18 Monaten wurden an den bayerischen Landgrenzen 15.365 unerlaubte Einreisen festgestellt. Davon entfielen 11.740 auf Österreich und 3.625 auf Tschechien.

Die Zahl der Zurückweisungen und Zurückschiebungen lag bei 10.465. Darunter befanden sich 653 Maßnahmen nach Paragraf 18 Absatz 2 des Asylgesetzes.

Außerdem registrierten die Beamten in diesem Zeitraum 560 Personen mit bestehenden Wiedereinreisesperren, 734 vorläufig festgenommene Schleuser sowie 3.929 vollstreckte Haftbefehle.

Hinzu kamen 385 politisch motivierte Fahndungstreffer. In 56 Fällen wurden Personen besonders schutzbedürftiger Gruppen erfasst.

Grenzkontrollen sollen irreguläre Migration begrenzen

Deutschland hatte die vorübergehenden Binnengrenzkontrollen am 16. September 2024 auf sämtliche Landgrenzen ausgeweitet. Seither werden auch die Grenzen zu Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark kontrolliert. An den Grenzen zu Österreich, Tschechien, Polen und der Schweiz bestanden bereits zuvor entsprechende Maßnahmen.

Als Ziele der Kontrollen nennt die Bundespolizei den Schutz der inneren Sicherheit und die Reduzierung irregulärer Sekundärmigration innerhalb Europas.

Die nun veröffentlichten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Feststellungen der Bundespolizei an den bayerischen Landgrenzen zu Österreich und Tschechien. Sie erlauben daher keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Gesamtzahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland.

Die Angaben bis einschließlich September 2026 stammen aus der Polizeilichen Eingangsstatistik. Die Zahlen für Oktober 2026 basieren auf einem Sondermeldedienst und können sich ebenso wie die übrigen Daten durch spätere Nacherfassungen oder Qualitätssicherungsmaßnahmen noch verändern.