Nach zwei betrunkenen Fahrten mit einem E-Scooter in Bamberg muss ein 58-Jähriger mit zwei Strafverfahren rechnen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Eine Streife der Verkehrspolizei kontrollierte den Mann am späten Donnerstagabend im Berggebiet. Er fuhr in erheblichen Schlangenlinien, roch stark nach Alkohol, sprach verwaschen und konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,1 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Mann kettete seinen E-Scooter an einen Zaun und wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Nach seiner Entlassung belehrten ihn die Beamten eindringlich, bis zur Ausnüchterung kein weiteres Fahrzeug zu führen. Der 58-Jährige bestätigte, die Belehrung verstanden zu haben.

Weniger als eine Stunde später erneut unterwegs

Weniger als eine Stunde später sah dieselbe Streife den Mann erneut auf seinem E-Scooter. Er fuhr im Berggebiet direkt an einer anderen Kontrollstelle und den Polizeibeamten vorbei. Die Beamten beendeten ihre Kontrolle und eilten ihm nach. Nach kurzer Strecke hielten sie den 58-Jährigen erneut an.

Auch diesmal stimmte er einem freiwilligen Alkoholtest zu. Der Wert lag leicht über dem ersten Ergebnis. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt. Wegen der Wiederholungstat ordnete die Staatsanwaltschaft außerdem die Sicherstellung des Führerscheins an.

Der Mann muss nun mit zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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