In Guttenberg ist am Donnerstagabend eine unbekannte Person durch eine Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Eine 90-jährige Bewohnerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen am Kopf.

Die Person gelangte gegen 20.30 Uhr in das Wohnhaus und traf im Erdgeschoss auf die Bewohnerin. Wie es zu ihrem Sturz kam und ob es dabei zu einem Kontakt mit der unbekannten Person kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein im Haus lebender 33-jähriger Angehöriger hörte die Situation, eilte hinzu und vertrieb den Unbekannten. Dieser flüchtete, bevor er etwas entwenden konnte. Sachschaden entstand nicht.

Polizei fahndet nach unbekanntem Einbrecher

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Kräften, einem Polizeihund und einer Drohne nach der flüchtigen Person. Ein bereits angeforderter Polizeihubschrauber musste wegen des Wetters wieder abdrehen.

Der Unbekannte soll 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er trug eine Sturmhaube mit ovalen Sehschlitzen, eine dunkle Jacke – möglicherweise eine Bomberjacke – mit reflektierenden Streifen an beiden Oberarmen, eine dunkle Hose und einen Rucksack.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Donnerstagabend in Guttenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.