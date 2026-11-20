In den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn haben Polizei und Staatsanwaltschaft am 19. November 2026 insgesamt 13 Objekte durchsucht. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches elektronisches Beweismaterial sicher.

Ermittlungen gegen 13 Beschuldigte

Die Durchsuchungen richteten sich gegen 13 Personen im Alter zwischen 11 und 56 Jahren. Ihnen werden Straftaten im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte vorgeworfen. Vier der Beschuldigten sind jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig.

Staatsanwältinnen der Staatsanwaltschaft Traunstein sowie Beamte der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn setzten die von einem Ermittlungsrichter angeordneten Durchsuchungen um. Unterstützt wurden sie von Kräften der Kriminalpolizei Traunstein und der Zentralen Einsatzdienste Traunreut. Insgesamt waren rund 25 Polizistinnen und Polizisten sowie drei Staatsanwältinnen und ein weiterer Vertreter der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Elektronische Geräte sichergestellt

In den Wohnungen stellten die Einsatzkräfte Mobiltelefone, Speichermedien und weitere elektronische Geräte sicher. Das Material muss nun von IT-Forensikern ausgelesen und ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Für die Bearbeitung entsprechender Verfahren gibt es beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd eigene Arbeitsgruppen bei den drei Kriminalpolizeiinspektionen und der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Polizei und Justiz bewerten das vorläufige Ergebnis der Durchsuchungsaktion als Erfolg im Kampf gegen die Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte.

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