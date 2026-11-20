Bei einer Verpuffung an einer technischen Anlage in einem Industriebetrieb in Aschau am Inn sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden. Zwei Männer schweben in Lebensgefahr.

Das Unglück ereignete sich am 20. November 2026 gegen 6.50 Uhr. Ein 46-Jähriger und ein 42-Jähriger wurden so schwer verletzt, dass ihr Zustand als lebensbedrohlich eingeschätzt wurde. Notärzte versorgten die beiden vor Ort, anschließend wurden sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Eine 34-jährige Frau erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie zur weiteren ärztlichen Behandlung. Mehrere Arbeitskollegen, die das Unfallgeschehen mit ansehen mussten, wurden vor Ort durch den Kriseninterventionsdienst betreut.

Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache

Die Polizeiinspektion Waldkraiburg übernahm zunächst die Maßnahmen am Unfallort. Noch am Vormittag übernahm die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die weiteren Untersuchungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt sie zur Ursache und zu den Hintergründen des Unglücks.

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