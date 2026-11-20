Bei einem Garagenbrand im Wasserweg in Pilsting sind am Donnerstag ein 25-Jähriger schwer und ein 56-Jähriger leicht verletzt worden.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand führte der 25-Jährige in der Garage Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug durch. Ob dabei entstandener Funkenflug den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 56-Jährige war während der Arbeiten anwesend und erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude verhindert werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Niederbayern