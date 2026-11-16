Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) will der Deutschen Fußball-Liga für das Hochrisikospiel der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag, Werder Bremen gegen den Hamburger SV, einen Teil der Polizeikosten in Rechnung stellen und hat andere Bundesländer aufgefordert, sich dieser Praxis anzuschließen.

Mit Blick auf ein von ihrem Vorgänger Ulrich Mäurer (SPD) durchgesetztes letztinstanzliches Urteil sagte Högl dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, man mache zunächst eine „differenzierte Risikobewertung“. Anschließend werde eine „sehr differenzierte klare Aufstellung“ der Polizeikosten erstellt, und nach aktuellem Stand werde ein Teil davon der Deutschen Fußball-Liga in Rechnung gestellt – nicht dem Verein Werder Bremen.

Högl fügte hinzu, es sei ihr Bestreben, dass sich andere Länder diesem Vorgehen anschließen. „Es wäre gut, wenn zum Beispiel Herr Reul in Nordrhein-Westfalen oder Frau Behrens in Niedersachsen mitmachen würden. Am besten wäre ein Fonds, in den alle Profivereine einzahlen und aus dem dann die erhöhten Polizeikosten bezahlt werden können.“

Die SPD-Politikerin sagte, die Bürger seien mehrheitlich nicht der Meinung, dass alle Polizeikosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden sollten. Denn alle wüssten, dass im Fußball sehr viel Geld verdient werde. Erst kürzlich habe es zudem wieder „scheußliche Vorkommnisse“ gegeben, so bei den Spielen Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96.

Mehr zum Thema: Högl will AfD-Verbotsantrag über Bundesrat stellen