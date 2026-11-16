Der Geschäftsführer der Flüchtlingsschutzorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, kritisiert den Plan von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und vier weiteren EU-Staaten, in Ruanda ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylbewerber zu errichten, scharf und stellt Betroffenen rechtliche Hilfe in Aussicht.

„Herr Dobrindt und seine Kollegen werden mit dem Vorhaben in Ruanda Schiffbruch erleiden“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Auch abgelehnte Asylbewerber sind nicht rechtlos. Und wir sind nicht die USA.“

Kopp sagte, Ruanda sei keine „Musterdemokratie“. Dort würden Oppositionelle inhaftiert und teilweise gefoltert. Anzunehmen, dass sich unter solchen Umständen alle menschenrechtlichen Standards für Flüchtlinge einhalten ließen, sei „eine steile These“. Der Pro-Asyl-Chef kündigte an: „Wenn Betroffene Hilfe brauchen, dann werden wir ihnen juristisch zur Seite stehen.“

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