Die US-Börsen haben am Montag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.608 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.415 Punkten 1,9 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.195 Punkten 2,7 Prozent im Minus.

„Ernüchterung liefern die jüngsten amerikanischen Konjunkturdaten“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. „Der heute veröffentlichte Empire-State-Manufacturing-Index ist erneut schwächer als erwartet ausgefallen. Die Zahlen verdeutlichen die weiterhin stark schwankende Auftragslage im industriellen Großraum New York und zeigen, dass die amerikanische Industrie noch keinen stabilen Wachstumspfad gefunden hat.“

Für die Anleger entstehe daraus ein schwieriges Spannungsfeld: „Einerseits mehren sich die Hinweise auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik, andererseits bleiben die Inflationsrisiken erhöht. Diese Kombination macht die geldpolitischen Perspektiven zunehmend unübersichtlich“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0998 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9093 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 3.852 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,62 Euro pro Gramm.