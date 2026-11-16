Die Polizeiinspektion und die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren nehmen am Dienstag, 17. November 2026, ab 13 Uhr ihren Dienst in einem neuen Gebäude in der Moosmangstraße 14 auf.

Ab diesem Zeitpunkt ist der bisherige Standort in der Schraderstraße 8 nicht mehr für den Publikumsverkehr geöffnet. Die telefonische Erreichbarkeit bleibt unverändert.

Die Polizei Kaufbeuren ist weiterhin unter der Rufnummer 08341 933-0 erreichbar.

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