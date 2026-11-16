Zwei maskierte Männer haben am 14. November 2026 im XXXLutz-Möbelhaus in Regensburg zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld aus dem Tresor gestohlen. Die Frauen blieben unverletzt.

Täter flüchten in Richtung Neutraubling

Die bislang unbekannten Täter drangen gegen 20.16 Uhr in den Tresorraum des Möbelhauses an der Sulzfeldstraße 1 ein. Sie nahmen das vorhandene Bargeld in einer mitgeführten Sporttasche mit. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Nach der Tat flüchteten die Männer und ließen die beiden Mitarbeiterinnen im Tresorraum zurück. Als mögliches Fluchtfahrzeug wurde ein dunkler BMW älterer Bauart mit Regensburger Kennzeichen und zwei Buchstaben beobachtet. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Neutraubling davon.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sulzfeldstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

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